Minneapolis, si spaccia per un poliziotto e uccide una deputata e il marito

Il senatore dello Stato del Minnesota John Hoffman e la deputata Melissa Hortman, con i rispettivi coniugi, sono stati colpiti con un'arma da fuoco nelle loro abitazioni di Brooklyn Park, un sobborgo di Minneapolis, da un uomo vestito da agente di polizia. La deputata e il marito sono stati uccisi, mentre il senatore e sua moglie risultano gravemente feriti. Entrambi sono membri del Partito Democratico-Agricoltore-Laburista. La polizia locale ha riferito che gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di una sparatoria presso l'abitatore di Hoffman intorno alle 2 del mattino e hanno trovato lui e sua moglie feriti. I poliziotti, a quel punto, hanno deciso di andare a controllare la vicina abitazione della deputata Hortman e hanno incontrato il sospettato, che è riuscito a scappare.

"Questo è un atto di violenza sbalorditivo. Sono grata a tutte le forze dell'ordine che stanno rispondendo in tempo reale", ha scritto in un post la senatrice statunitense Amy Klobuchar -. Le mie preghiere sono con le famiglie Hortman e Hoffman. Entrambi i parlamentari sono amici intimi e devoti alle loro famiglie e al servizio pubblico". Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, pare che l'aggressore si sia finto un agente delle forze dell'ordine per avvicinarsi ai due politici, colpiti rispettivamente a Champlin e Brooklyn Park. Dopo il duplice omicidio è partita una serrata caccia all'uomo, che attualmente è ancora in fuga, con l'Fbi coinvolta nelle operazioni di ricerca.