Iran, Musk: "Attivazione di Starlink e libero accesso a internet". La mossa clamorosa

"The beams are on" ("I raggi sono accesi"): è questo il contenuto del breve post con cui Elon Musk ha annunciato su X "di aver attivato il servizio internet satellitare Starlink in Iran", nonostante la dura censura della repubblica islamica. La dichiarazione del tycoon è arrivata in risposta a un messaggio del commentatore di Fox News Mark Levin, che lo aveva incitato a fare qualcosa, affermando che "questa mossa cambierà la realtà dei cittadini iraniani e rappresenterà il colpo finale per il regime". Intanto, centinaia di terminali sono stati introdotti clandestinamente in Iran, ma l'accesso gratuito alla rete resta estremamente costoso ed è limitato. Lo fanno notare i media internazionali.

L'Iran "poteva avere 10 bombe atomiche in sei mesi". L'audizione di Tajani

Dal punto di vista militare, lo scambio di fuoco tra Israele e Iran potrebbe non essere finito. Al contrario, l'esercito israeliano stima che i bombardamenti dall'Iran riprenderanno in serata. Secondo le Idf, riporta Ynet, parte della calma delle ultime ore è dovuta alla festività che si celebra oggi in Iran. Le Forze di difesa israeliane hanno inoltre riferito che l'intero Comando del Fronte Interno è stato mobilitato: più di 50 battaglioni sono schierati in tutto il Paese. Le Idf sottolineato l'importanza della protezione. Sembra che anche domani l'ordine sarà di non recarsi nei luoghi di lavoro non essenziali e di non tenere lezioni in tutto il Paese.