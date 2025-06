Medio Oriente, il tenore iraniano della Scala: "Attacco di Israele unica soluzione"

14 giugno 2025 a

L'attacco di Israele all'Iran "è l'unica soluzione per liberarci dal regime". A dirlo, mentre è guerra aperta tra i due Stati, è Ramtin Ghazavi, il più famoso tenore iraniano che ha vissuto la guerra contro l'Iraq e provato sulla sua pelle che cosa voglia dire vivere sotto le bombe e dentro ai rifugi. In una lunga intervista concessa all'Ansa, che è partita dall'escalation del conflitto in Medio Oriente, Ghazavi "con tanto malincuore e con tanto dolore" ha spiegato che la strada scelta dallo Stato ebraico è l'unica percorribile. Il tenore, unico cantante lirico iraniano ad aver mai cantato alla Scala di Milano, ha detto che si augura che Benjamin Netanyahu faccia cadere "la testa del serpente".

Da oltre 20 anni ha lasciato il suo Paese, che "è il più ricco del mondo con la popolazione più povera del mondo" e da dieci anni non ci può più tornare. "Seguo questi bombardamenti come un parente stretto di una persona gravemente ammalata che stanno mandando in sala operatoria anche a rischiare la vita, ma che sa che questa è l'unica soluzione. È la legge della natura, lo dico con tanto malincuore e con tanto dolore, perché i miei genitori e i miei amici sono ancora in Iran", ha ammesso Ghazavi, arrivato in Italia per studiare nel 2002 e dal 2007. In Iran, ha spiegato il tenore, c'è "un regime totalitario che controlla uno dei paesi più ricchi del mondo ma la gente non sa cosa fare per tirare avanti e mangiare".