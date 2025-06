Iran, "la strada è spianata". Al via i raid aerei di Israele su Teheran

14 giugno 2025 a

Colpite le postazioni antiaeree può scattare l'attacco via aria a Teheran. Secondo i piani stabiliti gli aerei dell'Aeronautica Militare israeliana inizieranno a operare per colpire obiettivi nella capitale iraniana, scrive Ynet. La linea di Israele è stata decisa al termine di una riunione dei vertici militari israeliani cui hanno partecipato il Capo di Stato Maggiore delle IDF, Eyal Zamir, e il comandante dell'Aeronautica Militare, Tomer Bar.

Notte di attacchi. Raid sul quartiere di Khamenei, missili sui palazzi a Tel Aviv

"La strada verso l'Iran è stata spianata", è stata la valutazione dei vertici militari israeliani. Intanto due vice comandanti dello stato maggiore delle forze militari iraniane con il grado di generale sono stati uccisi nei raid di Israele, rendono noto i media iraniani. In Iran sono morte 78 persone in seguito ai raid dell'Idf iniziati ieri. E prosegue la controffensiva iraniana. Nella notte si sino registrati almeno tre morti e 80 feriti per i missili balistici lanciati dall'Iran contro Israele. "Il nostro prossimo lancio contro Israele comprenderà circa 2.000 missili", ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano, come riportato dai media locali. Il portavoce ha spiegato che l'attacco "sarà almeno 20 volte più grande del lancio precedente".