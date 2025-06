Gli amici dell'ayatollah del terrore

Tommaso Cerno 14 giugno 2025 a

C’è una nuova forma di amichettismo a sinistra. L’abbiamo vista nella cultura, nel cinema e adesso la vediamo in piazza al fianco dell’ayatollah Khamenei.

Ho sperato fosse un fake l’idea di una manifestazione in Italia, con la solita Costituzione imbracciata, quella immaginata, anzi già quasi organizzata dalla sinistra parlamentare italiana che pur di alimentare l’odio contro Israele e contro gli ebrei, anziché promuovere un’azione che spinga il governo democratico di Israele a nuove elezioni, arriva a sostenere e fiancheggiare il capo teocratico dell’Iran. Io sto in piazza con i persiani, donne e uomini, studenti, anziani che furono il più grande Paese libero di religione musulmana fino a quando la sciagurata coppia Carter-Khomeini ci spiegò che il futuro in nome di Allah sarebbe stato migliore.

Giù le mani dall'Iran, così il campo largo difende gli ayatollah

Quel signore barbuto che ritraiamo in copertina è un nemico dell’Occidente e della democrazia, finanzia il terrorismo islamista internazionale, progetta il genocidio degli ebrei. Un liberale democratico non potrà mai stare al suo fianco in nessuna circostanza.