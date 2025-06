Israele-Iran, notte di attacchi. Raid sul quartiere di Khamenei, missili sui palazzi a Tel Aviv

14 giugno 2025 a

Notte di attacchi da entrambi i fronti tra Israele e Iran in una nuova spirale di guerra nella regione. A Teheran si è registrato un altro attacco sul distretto Pastour, dove vivono l'ayatollah Ali Khamenei e il presidente Masoud Pezeskhian. Esplosioni vengono segnalate in altre zone della città, con colonne di fumo dall'aeroporto Mehrabad. In Israele la popolazione deve tornare nei rifugi per una nuova ondata di decine di missili iraniani - la terza - che a notte fonda scuote Gerusalemme e Tel Aviv.

Iniziato il contrattacco dell'Iran: "Lanciati almeno 100 missili contro Israele"

All'alba di oggi una nuova tornata di attacchi contro obiettivi all'interno di Israele, con esplosioni causate dai missili iraniani. I rapporti, riferisce l'agenzia iraniana Irna, affermano che missili sono stati lanciati dalla capitale Teheran e da Kermanshah, nell'Iran occidentale, verso obiettivi nel cuore di Israele. L'Iran ha lanciato diverse raffiche di missili balistici contro Israele, si legge su The Times of Israel, costringendo gli israeliani in tutto il Paese a correre nei rifugi mentre il cielo era pieno di lampi di luce e palle di fuoco provenienti dai missili in arrivo e dalle intercettazioni israeliane. Oltre 80 persone sono rimaste ferite negli attacchi, tre delle quali decedute a causa delle ferite, scrive il sito israeliano, secondo il quale ci sarebbero diversi feriti gravi. I media iraniani hanno affermato che centinaia di missili sono stati lanciati nel primo attacco nella tarda serata di venerdì, mentre le Forze di Difesa israeliane stimano che il numero effettivo sia inferiore a 100.

Video su questo argomento Centinaia di missili su Israele. Gli Usa "stanno aiutando a respingere l'attacco dell'Iran"

L'operazione Rising Lion "continuerà finché sarà necessario per eliminare la minaccia esistenziale che incombe su di noi", ha detto ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un videomessaggio dopo l'attacco di Israele all'Iran della notte tra giovedì e venerdì. L'operazione rappresenta "un momento decisivo nella storia di Israele", ha detto Netanyahu.