Giù le mani dall'Iran, così il campo largo difende gli ayatollah

I più diretti, e veloci, sono quelli di Potere al Popolo. Il gruppetto di estrema sinistra, che alle scorse elezioni si presentò con l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, lo sostiene senza infingimenti: «Giù le mani dall’Iran». Un sentimento che a sinistra aleggia fin dall’alba, da quando è partito l’attacco di Israele alle basi nucleari del Paese degli ayatollah. In modo naturalmente molto più felpato, le prime dichiarazioni di Elly Schlein e Giuseppe Conte individuano le vittime ed i responsabili. In modo inequivocabile. Dice la segretaria del Pd: «Seguiamo con preoccupazione la drammatica escalation in Medio Oriente dopo l'attacco unilaterale di Israele all'Iran». La segue a ruota il «quasi amico» del M5S, Giuseppe Conte, anche lui con le idee già chiarissime: «Oltre al genocidio di palestinesi, ora l'attacco all'Iran: qualcuno ha intenzione di fermare il criminale Netanyahu?». A distanza ravvicinata il co leader di Avs Angelo Bonelli: «Da parte di Israele c’è una violazione sistematica del diritto internazionale che prosegue nell'impunita', fuori da qualsiasi logica di legalità internazionale».

Iran, issata la bandiera della vendetta. Il capo dei Pasdaran: "Porte dell'inferno"

Dichiarazioni a senso unico. Insomma il campo largo ha già compilato la pagellina: dietro la lavagna il governo di Benjamin Netanyahu, la vittima è il regime teocratico dell’Iran, che ha subito l’aggressione. In tarda mattinata le minoranze si mettono in moto per chiedere un’informativa urgente al ministro degli Esteri Antonio Tajani (prevista per le 11 per le commissioni Esteri congiunte): è l’occasione per tornare alla carica contro il governo di Giorgia Meloni. È di nuovo l’inquilina del Nazareno ad esprimersi nei Tg mattutini: «Meloni non si schiacci su Trump e si attivi invece per un'iniziativa concreta per l'Italia perché fino a qui non li abbiamo visti condannare le azioni di Netanyahu nemmeno su Gaza».

Ancora più convinta la vicepresidente del M5S Chiara Appendino: «Io non dimentico. Ecco con chi sta l’Italia del governo Meloni: con un genocida che semina morte e distruzione. Per quanto tempo ancora saranno complici? Basta, fermiamoli!». Per l’ex sindaca di Torino sono chiaramente definite le responsabilità: la premier e i ministri Matteo Salvini ed Antonio Tajani.

Non poteva mancare l’eroina della marcia per Gaza, la giornalista Rula Jebrael: «Oltre al genocidio in Palestina, Israele sta bombardando: Libano , Siria , yemen e l’Iran. La Gazificazione dell’ordine mondiale». Ad un passo dalla «santificazione» degli ayatollah, un regime brutale che da anni incarcera e condanna a morte donne e giovani, oltre a finanziare le più temibili centrali terroristiche. Le premesse di un nuovo internazionalismo con il bollino del Nazareno: sempre e comunque contro l’Occidente, pur di stare a fianco della guida suprema Ali Khamenei, l’uomo del Califfato globale.

Così il primo ministro Netanyahu scavalca persino la «bestia nera» a stelle e strisce, nella classifica dem delle avversioni. Lo spiega nel pomeriggio la segretaria Elly Schlein: «Quello che ha detto Trump (attacchi eccellenti) a mio avviso è un modo per coprire il fatto che Netanyahu con questa azione unilaterale abbia scavalcato anche lui».

Nel giro di poche ore la gauche ha totalmente dimenticato il movimento che dal 2022 si batte contro le brutalità del regime iraniano «donne, vita e libertà». Lo ricorda la tesoriera del Partito Radicale Irene Testa, che in questi anni ha organizzato decine di incontri con esuli della teocrazia: “Israele e tutto il mondo devono evitare che l'Iran possa avere la bomba atomica. È un rischio che il mondo non si può permettere». All’opposto di ciò che sostiene il responsabile Esteri della segreteria Pd, Giuseppe Provenzano: «L'attacco unilaterale di Israele all'Iran segna un nuovo, pericoloso e preoccupante capitolo per l'intero Medio Oriente». Insomma un corale «Giù le mani dall’Iran», ad un passo dalla solidarietà internazionalista agli ayatollah.