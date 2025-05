Ucraina, Mosca boccia il trilaterale ma propone un nuovo round di negoziati a Istanbul

29 maggio 2025 a

L'ultimatum del presidente degli Stati Uniti è servito. Mosca boccia il vertice trilaterale Trump-Putin-Zelensky suggerito da Kiev, ma propone un secondo round di negoziati il 2 giugno a Istanbul per presentare il suo memorandum sul processo di pace. La delegazione russa, guidata da Vladimir Medinsky è pronta a discutere dei nodi fondamentali della crisi. "Speriamo che tutti coloro che sono sinceramente interessati alla pace sostengano questo nuovo round di colloqui", ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. A credere che un "dialogo di buona fede" con l'Ucraina sia l'unica strada è il segretario di Stato Usa Marco Rubio, che, parlando con Lavrov, "ha dato il benvenuto allo scambio di prigionieri durante il fine settimana e ribadito gli appelli del presidente Trump a un dialogo costruttivo e in buona fede con l'Ucraina, come unica via per mettere fine alla guerra".

Trump a Putin: "Due settimane per trattare", e frena sulle sanzioni

Vladimir Putin, secondo la Reuters, è disposto a firmare la pace, ma non a qualsiasi prezzo. Tra le condizioni fissate c'è anche un impegno "scritto" da parte delle principali potenze occidentali a non allargare l'alleanza Nato e quindi a escludere formalmente l'adesione di Ucraina, Georgia, Moldavia. Non solo. In cambio di un cessate il fuoco, Putin vorrebbe la neutralità dell'Ucraina, la revoca di alcune sanzioni occidentali, la risoluzione della questione dei beni sovrani russi congelati in Occidente e la protezione dei russofoni in Ucraina. Una fonte di Reuters ha anticipato anche che, se il capo del Cremlino si renderà conto di non essere in grado di raggiungere un accordo con Kiev alle sue condizioni, cercherà con tutti i mezzi di dimostrare agli avversari e agli europei che "la pace di domani sarà ancora più dolorosa".