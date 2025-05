Musk lascia il Doge e divorzia da Trump: "Deluso dalla legge di bilancio"

29 maggio 2025 a

Elon Musk dice addio a Donald Trump e annuncia le sue dimissioni dal governo. Lo comunica con un post sul suo social X, dove ringrazia il presidente degli Stati Uniti “per l’opportunità di ridurre gli sprechi” alla guida del Doge, il dipartimento che il tycoon aveva creato apposta per lui con il mandato di tagliare le spese federali. Una decisione, quella presa dal magnate, che arriva dopo aver esternato "delusione" per il megaprogetto fiscale e di bilancio del repubblicano che, secondo lui, "compromette" il suo lavoro di consulente. La Casa Bianca, intanto, conferma il divorzio, riferendo che le procedure di "off boarding", di distacco dall'incarico, inizieranno oggi stesso.

La scelta di Musk è stata maturata dopo che il proprietario di Space X ha affermato che il disegno di legge di Trump avrebbe aumentato il deficit e compromesso il lavoro del Dipartimento per l'Efficienza Governativa (DOGE). Il magnate, che era una presenza costante al fianco del presidente Usa prima di ritirarsi, si è lamentato del fatto che il DOGE fosse diventato un "capro espiatorio" per l'insoddisfazione nei confronti dell'amministrazione. "Sono rimasto deluso nel vedere il massiccio disegno di legge sulla spesa, francamente, che aumenta il deficit di bilancio, invece di ridurlo, e mina il lavoro che il team DOGE sta facendo", ha detto mister Tesla in un'intervista alla CBS News, di cui un estratto è andato in onda martedì sera e che sarà trasmessa integralmente domenica.

Il 'One Big, Beautiful Bill Act' di Trump, approvato la scorsa settimana dalla Camera dei Rappresentanti e ora al vaglio del Senato, offre ampi sgravi fiscali e tagli alla spesa ed è il fulcro della sua agenda interna. Ma i critici avvertono che decimerà l'assistenza sanitaria e farà lievitare il deficit nazionale di ben 4 trilioni di dollari in un decennio. "Una legge può essere grande o può essere bella. Ma non so se può essere entrambe le cose. È la mia opinione personale", ha scandito Musk nell'intervista. La Casa Bianca ha cercato di minimizzare le divergenze. "Il Big Beautiful Bill non è una legge di bilancio annuale", ha scritto su X il vice capo di gabinetto di Trump, Stephen Miller, dopo la messa in onda dei commenti del magnate della tecnologia. "Tutti i tagli al DOGE dovrebbero essere effettuati attraverso una legge separata che miri alla burocrazia federale, secondo le regole del Senato degli Stati Uniti" ha aggiunto Miller. Ma non è bastato.