Usa, la nuova mossa di Trump: "Stop ai colloqui per i visti agli studenti stranieri"

27 maggio 2025 a

a

a

Sta per essere scritto un nuovo capitolo dello scontro tra Donald Trump e il mondo universitario americano. L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti sta valutando l'ipotesi di sottoporre a controlli preliminari dei post sui social media di tutti gli stranieri che vogliano studiare negli Usa. Lo scrive Politico, che cita un messaggio inviato oggi dal segretario di Stato, Marco Rubio, a tutte le rappresentanze diplomatiche americane. Nel testo si chiede alle ambasciate e ai consolati Usa di sospendere nuovi colloqui per le richieste di visti studenteschi.

Trump furioso con Putin, ora valuta sanzioni contro la Russia

"Con effetto immediato, in preparazione di un ampliamento del previsto controllo dei social media, le sezioni consolari non devono concedere alcun nuovo appuntamento per i visti (F, M e J) fino a quando non saranno inviate ulteriori indicazioni, che prevediamo nei prossimi giorni ", si legge nel cablogramma. L'amministrazione Usa, fa notare Politico, aveva già proceduto a controllare i canali social di studenti negli Usa per verificare se avessero partecipato alle proteste contro le azioni di Israele a Gaza. Ma in questo caso si tratterebbe di verifiche preventive, con un possibile impatto pesante sulle università americane, che contano sugli studenti stranieri per fare fiorire i propri bilanci.