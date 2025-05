Macron, "stai lontano...": cosa ha detto Brigitte dopo lo schiaffo? L'analisi del labiale

27 maggio 2025 a

L'arrivo del presidente francese, Emmanuel Macron, in Vietnam è stato un po' turbolento. E non per le condizioni atmosferiche. Quando il portellone dell'aereo presidenziale si è aperto, Macron ha fatto capolino e il suo volto è stato raggiunto da una mano, che poi è stata attribuita alla moglie Brigitte. Imbarazzato, Macron ha provato a mascherare l'accaduto con un largo sorriso, ma ai fotografi e ai giornalisti il gesto non è certo sfuggito. La scena è stata presto lanciata in rete e ha fatto il giro del web. L’Eliseo, di fronte alla marea di commenti e reazioni arrivati in risposta al video, ha prima smentito e poi confermato, provando a gettare acqua sul fuoco. Un collaboratore del presidente francese ha parlato di un "battibecco" della coppia, di "un momento di sfogo", in cui i due "scaricavano la tensione un’ultima volta prima dell’inizio del viaggio ufficiale".

A catalizzare l'attenzione dei media, però, sono stati anche gli attimi che hanno seguito la scena clou. Il presidente francese ha cercato di offrire il braccio alla moglie per aiutarla a scendere la scaletta. Lei ha rifiutato, scegliendo di proseguire autonomamente e ignorando l'offerta del marito. Non solo. Secondo quanto riferito al Daily Express da un esperto di lettura labiale, anche il breve scambio tra Brigitte ed Emmanuel Macron sarebbe stato rivelatore di effettiva tensione tra i due. Mentre gli passava accanto, la première dame avrebbe sussurrato un aspro “dégage, espèce”, che tradotto significa “stai lontano, perdente”. Il presidente avrebbe allora cercato di riallacciare con un “essayons, s’il te plaît” (“proviamoci, per favore”), ma avrebbe ricevuto nient'altro che un "no" secco.