L'annuncio di Merz: "Nessun limite alle armi date all'Ucraina". Cremlino: "Decisione pericolosa"

26 maggio 2025 a

Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha invitato gli alleati occidentali a sostenere con decisione l'Ucraina con aiuti in armi. "Faremo tutto il possibile per continuare a sostenere l'Ucraina anche militarmente", ha affermato Merz al forum dell'emittente Wdr. Allo stesso tempo, ha aggiunto: "Non ci sono più restrizioni sulla gittata delle armi fornite all'Ucraina, né dagli inglesi, né dai francesi, né da noi, né dagli americani". L'Ucraina potrebbe quindi attaccare anche obiettivi militari in Russia, secondo Merz, che non ha, però, voluto dire se ciò significhi che la Germania fornirà missili da crociera Taurus all'Ucraina.

Non si è fatta attendere la risposta della Russia a quella che viene giudicata come una provocazione da parte del Cremlino. Una possibile decisione dei Paesi europei di revocare le restrizioni sulla gittata delle armi da fornire all'Ucraina è pericolosa ed è in contrasto con le aspirazioni di Mosca di raggiungere una soluzione politica. È quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Interfax, che cita un'intervista rilasciata da Lavrov al giornalista Alexander Yunashev. "Queste potenziali decisioni, se effettivamente prese, sono in netto contrasto con le nostre aspirazioni a raggiungere una soluzione politica", ha detto Peskov.