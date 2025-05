Macron nega tutto: "Con Brigitte? Non è successo niente, nessun litigio"

27 maggio 2025 a

"Non è successo niente. Nessun litigio, nessuno schiaffo". Il presidente francese Emmanuel Macron è netto e smentisce quanto è stato ricostruito su quello che da molti è stato interpretato come uno schiaffo della moglie Brigitte. Una telecamera ha infatti immortalato la mano destra della première dame che si stampa sulla guancia sinistra del capo dell'Eliseo. Il video è diventato virale sui social e in poche ore ha dato adito alle interpretazioni più disparate, costringendo prima l'Eliseo e poi il presidente in persona a smentire.

Si è trattato solamente di "un gesto mal interpretato dalle telecamere", ha scandito Macron nel filmato dell'ABC riportato dal sito di La7. Fonti vicine alla presidenza parlano di un semplice movimento involontario, che si è inserito nel caos dei preparativi per la discesa dell'aereo presidenziale atterrato in Vietnam. Un gesto che, spiegano, è stato quindi ingigantito dalla rete. Brigitte Macron, intanto, non ha rilasciato dichiarazioni, ma durante gli appuntamenti previsti ad Hanoi è apparsa serena e in sintonia con il marito.