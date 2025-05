Von der Leyen promuove Mattarella: "Riferimento per i giovani europei"

21 maggio 2025 a

"Vorrei ricordare uno dei nostri incontri nella vostra città natale di Palermo. Mi sono colpita di quanto è stato ben accolto da tutti, in particolare dai giovani. I giovani italiani guardano a Lei, perché è sempre stato una voce di saggezza e un punto di riferimento. E voglio che sappia che questo vale per tutti gli europei. È un onore e un piacere averLa qui oggi". Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando nella sessione del Collegio dei commissari con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sede della Commissione europea a Bruxelles.

"Durante la tua vita, Lei ha sempre lavorato per mettere l'Italia al centro d'Europa. Nel suo vero primo discorso come Presidente, dieci anni fa, Lei ha definito la nostra Unione un porto sicuro e una frontiera di speranza. Ha affermato che i paesi europei hanno bisogno della nostra Unione per proteggere e proiettare la loro sovranità nel mondo". Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando nella sessione del Collegio dei commissari con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sede della Commissione europea a Bruxelles.