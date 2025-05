Gaza, ucciso il leader militare della Jihad islamica. Il trucco dei soldati di Israele

19 maggio 2025 a

Nove soldati israeliani vestiti in abiti femminili hanno fatto irruzione nella casa del comandante delle brigate Nasser Saladin, braccio armato della Jihad islamica palestinese Ahmed Sarhan a Khan Yunis, e lo hanno ucciso. Lo scrivono i media palestinesi aggiungendo che la moglie e i figli di Sarhan sono stati arrestati. Secondo la ricostruzione, i soldati israeliani avrebbero voluto catturare Sarhan, ma lo hanno ucciso a colpi d'arma da fuoco dopo che il miliziano ha opposto resistenza. Un funzionario della sicurezza israeliana, citato a condizione di anonimato da Haaretz, ha affermato che l'operazione a Khan Yunis non era collegata ai piani di liberazione degli ostaggi, ma ha rifiutato di rilasciare ulteriori dichiarazioni.

Eliminato un altro Sinwar: trovato il corpo del leader di Hamas in un tunnel

Nel frattempo almeno 17 persone sono state uccise negli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza iniziati nelle prime ore del mattino, mentre l'esercito israeliano intensifica la sua offensiva contro l'enclave. Gli attacchi più intensi, riportano i media palestinesi e l'emittente qatariota Al Jazeera, sono stati segnalati nella città meridionale di Khan Yunis, dove gli aerei israeliani hanno bombardato il deposito di rifornimenti dell'ospedale Nasser, uno dei pochi ancora parzialmente operativi. L’esercito israeliano ha chiarito questa mattina in una dichiarazione che sta "operando in tutta la Striscia di Gaza" e che "in base alle ultime informazioni, non ci sono cambiamenti nella valutazione della sicurezza".