Medioriente, l'ultimatum di Hamas: "Accetteremo solo accordi che prevedano fine guerra"

Hamas accetterà solo un accordo con Israele che includa la fine della guerra nella Striscia di Gaza. Lo ha chiarito Basem Naim, membro dell'ufficio politico di Hamas. In Qatar, ha detto, "stiamo negoziando la fine della guerra, niente di più".

Osama Hamdan, uno dei principali leader di Hamas, ha detto che durante i colloqui per il cessate il fuoco in corso a Doha, in Qatar, sono state avanzate alcune proposte "inaccettabili". "Stiamo ancora negoziando e vengono avanzate idee che per noi sono inaccettabili e anche noi stiamo proponendo idee", ha detto Hamdan all'agenzia di stampa iraniana Tasnim, precisando che non è stato ancora raggiunto un accordo con Israele. "Sarà il popolo palestinese a decidere chi saranno i suoi leader e l'unico modo per farlo è attraverso le elezioni", ha sottolineato Hamdan.