Israele, gli Houthi hanno superato la linea rossa: pronta una risposta pesante dopo l'attacco

04 maggio 2025 a

a

a

Fine della moderazione di Israele nello Yemen. Secondo il sito Ynet, il governo di Benjamin Netanyahu si prepara a una risposta forte al lancio di un missile sull'aeroporto Ben Gurion rivendicato dagli Houthi. Da quattro mesi, Israele non reagisce agli attacchi quasi quotidiani, anche su richiesta degli Stati Uniti. Ma oggi gli Houthi hanno passato quello che è considerato un limite pericoloso. Non solo il missile poteva compiere una strage, ma l'operazione mette a rischio il traffico aereo, con diverse compagnie che hanno già cancellato voli. Netanyahu avrà colloqui telefonici urgenti prima della riunione del gabinetto di sicurezza prevista per le 19:00, spiega Ynet. "Non ci sono più restrizioni su di noi. Israele risponderà con forza contro gli Houthi", hanno detto fonti israeliane al sito.

Missile balistico dallo Yemen colpisce un aeroporto in Israele. Ci sono dei feriti | GUARDA

Gli Houthi dello Yemen, che l'Iran è accusato da anni di sostenere, hanno rivendicato il "lancio di un missile balistico ipersonico" contro l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Dopo le dichiarazioni al canale Al-Araby di un esponente degli Houthi, Mohammed al-Buhaiti, è stata diffusa una dichiarazione in cui il gruppo afferma di aver "colpito l'aeroporto Ben Gurion con un missile balistico ipersonico, che ha colpito con successo il suo obiettivo".