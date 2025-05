Israele, missile balistico dallo Yemen colpisce l'aeroporto Ben Gurion. Ci sono feriti

04 maggio 2025 a

Le sirene d'allarme sono tornate a suonare in Israele, in seguito al lancio di un missile dallo Yemen. “In seguito alle sirene che sono suonate in diverse zone di Israele, sono stati effettuati diversi tentativi di intercettare un missile lanciato dallo Yemen", si legge. "Sono state ricevute segnalazioni relative alla caduta di un proiettile nella zona centrale di Israele, i dettagli sono al vaglio", si spiega dall’Idf.

Il missile balistico ha in particolare colpito l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. In precedenza era stato dato lo stop ai voli in partenza e in arrivo all'aeroporto. Sui social media si sono moltiplicati foto e video di una colonna di fumo che si leva dalla zona dell'aeroporto. Le strade che conducono allo scalo sono piene di detriti provocati dall'esplosione. Secondo i media locali, vi sono diversi feriti. A quanto riporta da Channel 12, l'aeroporto è stato chiuso e poi riaperto dopo una breve interruzione dei voli. Il missile è caduto vicino al terminal 3, vicino ad alcuni aerei, a quanto riferito dal presidente del sindacato dei lavoratori aeroportuali a Ynet. Al momento dell'attacco, c'era almeno un aereo in fase di atterraggio cui è stato ordinato di interrompere le manovre.