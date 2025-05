Gaza, ennesimo video dell'orrore di Hamas: immagini e parole di un ostaggio gravemente ferito

03 maggio 2025 a

Hamas ha pubblicato un video che mostra l'ostaggio Maxim Herkin. E' il secondo video di Herkin diffuso da l gruppo terroristico dopo quello di aprile che lo ritraeva con un secondo ostaggio. Nel video più recente, Herkin è steso a terra con una benda insanguinata che gli copre metà viso e il braccio sinistro. Hamas sostiene che si trovava in un tunnel preso di mira da un attacco aereo israeliano.

La scorsa settimana, Hamas ha pubblicato un filmato che mostra i miliziani che salvano un ostaggio - presumibilmente Herkin - da sotto la sabbia all'interno di un tunnel. "Sono uno dei prigionieri bombardati dopo la fine del cessate il fuoco" dice Herkin, rapito al festival musicale Nova il 7 ottobre 2023, "Solo per grazia di Dio siamo scampati alla morte".

Trentacinque anni, residente a Tirat Carmel, nel nord di Israele, è nato nella regione di Donetsk, in Ucraina, e sua madre ha la cittadinanza russa. "Questi sono i risultati della pressione militare e della guerra condotta per liberare i prigionieri", dice Herkin aggiungendo di non avere medicine e di non poter essere portato in ospedale per essere curato. Nel discorso molto probabilmente scritto, invita gli israeliani a protestare e scendere in piazza per chiedere un accordo per il rilascio dei 59 ostaggi ancora detenuti a Gaza, di cui si stima che 24 siano ancora vivi.