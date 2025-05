Ucraina, droni russi su Kharkiv. Usa: “Nessun ritiro dai colloqui di pace”

03 maggio 2025 a

I droni lanciati dalla Russia su Kharkiv, la seconda città ucraina, hanno ferito la scorsa notte almeno 50 civili. "Quasi 50 persone sono rimaste ferite a seguito del massiccio attacco dell'invasore. Tra loro c'era anche un bambino di 11 anni", ha scritto il governatore di Kharkiv, Oleg Synegubov, su Telegram. A finire nel mirino questa volta sono stati quattro quartieri della città (Slobidsky, Saltivsky, Kyivsky e Osnoviansky). "Sono scoppiati incendi. Sono stati danneggiati edifici residenziali, infrastrutture civili e automobili", ha aggiunto Synegoubov. Situata vicino al confine con la Russia, Kharkiv è stata oggetto di attacchi incessanti dall'inizio dell'invasione russa e il raid è arrivato poche ore dopo i bombardamenti russi a Zaporizhjia.

La portavoce del Dipartimento di Stato americano Tammy Bruce, intanto, ha definito false le notizie secondo cui gli Stati Uniti starebbero valutando di ritirare la propria partecipazione al processo di risoluzione della situazione in Ucraina. Lo riporta Fox News. "Bruce" - afferma il canale - "ha fermamente negato le notizie secondo cui gli Stati Uniti si sarebbero ritirati dai colloqui di pace tra Russia e Ucraina, definendole false e sottolineando il continuo coinvolgimento americano". "L'idea che ci faremo da parte non è vera. Se non ci saranno progressi evidenti nell'accordo, potremmo cambiare un po' la nostra posizione", ha spiegato la portavoce Usa al The Guy Benson Show.