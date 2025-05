Terre rare, Usa e Ucraina hanno firmato l'accordo. Trump: cosa ho detto a Zelensky in Vaticano

01 maggio 2025 a

Washington e Kiev raccolgono i frutti dello storico e inatteso incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky nella basilica di San Pietro: Stati Uniti e Ucraina hanno finalmente firmato l'accordo sulle terre rare. Lo scrive Bloomberg, spiegando che l'intesa garantirà agli Usa un accesso privilegiato a nuovi progetti di investimento per lo sviluppo delle risorse naturali dell'Ucraina, tra cui alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. Un successo, questo, raggiunto poco prima dell’inizio delle solenni esequie di Papa Francesco e guidato dalla silenziosa e concreta regia di Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio, dopo essere volata alla Casa Bianca e aver preparato il terreno per un nuovo colloquio tra i due leader, ha condotto insieme al Vaticano un faccia a faccia destinato a campeggiare sulle pagine dei libri di storia. E a svelare un retroscena sullo scambio avvenuto nel cuore di Roma è stato proprio il tycoon repubblicano, che ha confessato di aver detto all'omologo ucraino di firmare l'accordo sui minerali strategici "perché la Russia è molto più grande e molto più forte". Lo si legge in un'intervista concessa a Newsnation per i primi 100 giorni del secondo mandato a capo degli Stati Uniti.

Terre rare, vicino l'accordo Usa-Ucraina. Kiev conferma: "Ok in 24 ore"

L'accordo con Washington garantirà agli Stati Uniti l'accesso ai preziosi minerali delle terre rare dell'Ucraina, offrendo a Kiev una certa garanzia del continuo supporto americano nella guerra con la Russia. Sono alcuni dei dettagli che emergono dall'accordo firmato. "Questo accordo segnala chiaramente alla Russia che l'amministrazione Trump è impegnata in un processo di pace incentrato su un'Ucraina libera, sovrana e prospera a lungo termine", ha dichiarato il Segretario al Tesoro, Scott Bessent, in una nota. "Il Presidente Trump ha concepito questa partnership tra il popolo americano e quello ucraino per dimostrare l'impegno di entrambe le parti a favore di una pace e di una prosperità durature in Ucraina", ha aggiunto. L'annuncio giunge in un momento critico della guerra in Ucraina, che ormai infuria da tre anni e la firma arriva due mesi dopo che un accordo diverso ma simile era stato quasi siglato, prima di deragliare in un teso incontro nello Studio Ovale tra il presidente Donald Trump, il vicepresidente J.D. Vance e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.