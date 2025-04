Terre rare, vicino l'accordo Usa-Ucraina. Kiev conferma: "Ok in 24 ore"

30 aprile 2025 a

a

a

Per l'accordo sui minerali strategici tra Stati Uniti e Ucraina potrebbe essere questione di ore. Le delegazioni americana e ucraina starebbero infatti stabilendo gli ultimi dettagli tecnici del documento. A rivelarlo è RBC-Ucraina. Al momento è arrivata solamente la conferma di Kiev. "Non appena tutti i dettagli saranno definiti, nel prossimo futuro, spero entro le prossime 24 ore, l'accordo sarà firmato”, ha detto il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, come riferisce Unian. Il Financial Times, tuttavia, riporta che Usa e Ucraina si sarebbero imbattuti in ostacoli dell'ultima ora proprio mentre erano sul punto di firmare l’accordo.

"Cosa diceva il labiale di Trump a San Pietro". Il retroscena di Caracciolo

Come detto da una fonte della presidenza ucraina all'Afp, la bozza finale del testo prevederebbe un fondo congiunto ''50/50'' tra Kiev e Washington, ma deve però ''ancora essere approvata'' dal governo ucraino. Donald Trump ha precedentemente affermato di volere le terre rare dell'Ucraina come condizione per un ulteriore sostegno a Kiev nella guerra in corso. Il governo ucraino dovrebbe approvare l'accordo prima dell'incontro di Washington, dopodiché il testo verrà firmato da un rappresentante autorizzato del governo. L'intesa dovrà poi essere ratificata dal Parlamento ucraino prima di poter entrare in vigore.