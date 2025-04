Gerusalemme, bruciano i boschi. Netanyahu: "Aerei in aiuto da Italia e Croazia"

30 aprile 2025 a

Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato “emergenza nazionale” in Israele a causa dell'incendio partito dai boschi sopra Gerusalemme e che ha portato alla chiusura dell'autostrada verso Tel Aviv. Un rogo di cui ancora non si conosce l'origine, ma che è scoppiato in concomitanza con un appello rivolto da Hamas ai suoi sostenitori attraverso Telegram. “Bruciate Israele”, si legge sui social, “bruciate i boschi, le foreste, le case dei coloni, tutto ciò che potete”. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha intanto detto che tre aerei dall’Italia e dalla Croazia dovrebbero presto arrivare in Israele per aiutare a combattere gli incendi. "Finora è stato concordato che tre aerei 'Canadair' dall'Italia e dalla Croazia arriveranno in Israele il prima possibile", si legge in un comunicato dell'ufficio del premier.

A causa degli incendi, le comunità di Neve Ilan, Shoresh, Nataf e Yad Hashmona nell'area di Gerusalemme sono state evacuate. I vigili del fuoco si stanno concentrando sulla zona attorno a Shoresh e stanno inviando convogli verso la riserva naturale di HaMasrek per spegnere il fronte di "un incendio attivo e in espansione", ha affermato un portavoce dei vigili del fuoco e del soccorso. Lo riporta il Times of Israel. Il comandante del distretto di Gerusalemme dei vigili del fuoco ha invece affermato che gli incendi di oggi potrebbero essere i più grandi nella storia di Israele e che i vigili del fuoco hanno ancora molta strada da fare prima che le fiamme vengano domate. "Siamo nel mezzo di un incendio di grandi dimensioni, forse il più grande mai avvenuto in questo Paese", ha dichiarato Shmulik Friedman durante una conferenza stampa tenutasi questa sera a Eshtaol.