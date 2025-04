Ucraina, Casa Bianca: "Trump non vuole tregua di tre giorni"

28 aprile 2025 a

a

a

La Casa Bianca ha annunciato che il presidente Donald Trump "vuole un cessate il fuoco permanente" in Ucraina e non solo una tregua temporanea come quella annunciata da Vladimir Putin per 3 giorni, dall'8 al 10 maggio.

"Il presidente ha chiarito che vuole un cessate il fuoco permanente", ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, durante un briefing. "Pur rimanendo ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo, e anche realista ed entrambi i leader devono sedersi al tavolo delle trattative per uscire da questa situazione", ha aggiunto riferendosi a Trump e ai presidenti russo e ucraino.