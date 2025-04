Papa Francesco, l'ultimo addio: San Pietro stracolma di fedeli e leader

26 aprile 2025 a

a

a

Il giorno dell'ultimo saluto a Papa Francesco, il Pontefice "venuto dalla fine del mondo", è arrivato e piazza San Pietro, dove alle 10 sono iniziate le solenni esequie, è stracolma di fedeli e leader di tutti i Paesi del mondo. Jorge Mario Bergoglio viene oggi omaggiato come pastore e discepolo di Cristo capace di aprire la Chiesa a tutti e di ascoltare gli ultimi. La bara del successore di Pietro è stata posizionata al centro del sagrato. Sulla semplice cassa di legno, è stato aperto il Vangelo. "In questa maestosa piazza di San Pietro, nella quale Papa Francesco tante volte ha celebrato l'Eucarestia e presieduto grandi incontri nel corso di questi 12 anni, siamo raccolti in preghiera attorno alle sue spoglie mortali col cuore triste, ma sorretti dalle certezze della fede, che ci assicura che l'esistenza umana non termina nella tomba, ma nella casa del Padre in una vita di felicità che non conoscerà tramonto": ha iniziato così l'omelia il cardinale Giovanni Battista Re, che presiede la snella cerimonia voluta da Francesco.

Video su questo argomento Funerali Papa Francesco, l'arrivo dei cardinali in Piazza San Pietro per la cerimonia

"Nonostante la sua finale fragilità e sofferenza, Papa Francesco ha scelto di percorrere questa via di donazione fino all'ultimo giorno della sua vita terrena. Egli ha seguito le orme del suo Signore, il buon Pastore, che ha amato le sue pecore fino a dare per loro la sua stessa vita. E lo ha fatto con forza e serenità, vicino al suo gregge, la Chiesa di Dio", ha continuato il cardinale, scatenando l'applauso dei fedeli che hanno riempito piazza San Pietro. "Quando il card. Bergoglio, il 13 marzo del 2013, fu eletto dal Conclave a succedere a Papa Benedetto XVI, aveva alle spalle gli anni di vita religiosa nella Compagnia di Gesù e soprattutto era arricchito dall'esperienza di 21 anni di ministero pastorale nell'Arcidiocesi di Buenos Aires, prima come Ausiliare, poi come Coadiutore e in seguito come Arcivescovo", ha ricordato il cardinale Giovanni Battista re. "Conservò il suo temperamento e la sua forma di guida pastorale, e diede subito l'impronta della sua forte personalità nel governo della Chiesa", ha aggiunto, "instaurando un contatto diretto con le singole persone e con le popolazioni, desideroso di essere vicino a tutti, con spiccata attenzione alle persone in difficoltà, spendendosi senza misura, in particolare per gli ultimi della terra, gli emarginati. È stato un Papa in mezzo alla gente".

Trump e Zelensky a Roma per il Papa: voci di un possibile bilaterale dopo i funerali

Presenti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte hanno reso omaggio al Papa dentro la basilica di San Pietro, così come il presidente Usa Donald Trump e la moglie Melania. Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il principe inglese William e il primo ministro britannico Keir Starmer hanno raggiunto il cuore del Vaticano. A non passare inosservata è stata la stretta di mano tra il presidente Usa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L'incontro tra l'inquilino della Casa Bianca e il numero uno ucraino, invece, "ha avuto luogo ed è già terminato", ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del presidente ucraino Sergei Nykyforov, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli in questa fase.