Virginia Giuffre si è tolta la vita. Aveva accusato il principe Andrea e l'imprenditore Epstein

Virginia Giuffre, la donna che aveva accusato il principe britannico Andrea e l'imprenditore statunitense Jeffrey Epstein di abusi sessuali, si è tolta la vita ieri nella sua fattoria dell'Australia Occidentale. Lo ha reso noto la sua famiglia in una nota nella quale la definisce "una guerriera feroce nella lotta contro gli abusi sessuali e il traffico di esseri umani". "È stata la luce che ha illuminato così tante vittime. Nonostante tutte le avversità che ha dovuto affrontare nella sua vita, ha brillato intensamente. Ci mancherà moltissimo", hanno commentato ufficialmente.

La sua addetta stampa, Dini von Mueffling, ha descritto Giuffre come "profondamente affettuosa, saggia e divertente. Adorava i suoi figli e i suoi numerosi animali. Era sempre più preoccupata per me che per se stessa. Mi mancherà indescrivibilmente. È stato il privilegio di una vita rappresentarla". La 41enne americano-australiana aveva accusato il miliardario Epstein, suicidatosi mentre era in custodia a New York nel 2019, di averla usata come "schiava sessuale" nei primi anni 2000 e raggiunto un accordo multimilionario nel 2022 con il principe Andrea, fratello del re Carlo III d'Inghilterra, che aveva accusato di violenza sessuale quando era minorenne.

Il mese scorso la sua agente aveva reso noto che la donna era stata ricoverata in ospedale dopo un grave incidente. Giuffre era diventata un'attivista per le vittime della tratta sessuale dopo essere emersa come figura centrale nell'ambito del caso Epstein. "Si è suicidata dopo aver sofferto per tutta la vita a causa delle violenze sessuali e del traffico di esseri umani di cui è stata vittima. Non ci sono parole che possano esprimere la profonda perdita che proviamo oggi per la scomparsa della nostra dolce Virginia", ha aggiunto la famiglia, ricordando il suo "incredibile coraggio e il suo spirito amorevole".