Guerra in Ucraina, bombardamenti a tappeto su Kiev: nove morti e almeno 60 feriti

La Russia ha lanciato almeno 70 missili e 145 droni contro l'Ucraina durante la notte, con l'obiettivo principale Kiev, dove almeno nove persone sono state uccise. In una dichiarazione sui social media, l'Aeronautica militare ucraina ha affermato di aver "individuato e tracciato 215 bersagli aerei nemici” - inclusi missili balistici e da crociera - di cui 112 "sono stati confermati come abbattuti”. “Il massiccio attacco missilistico russo che ha ucciso nove persone a Kiev durante la notte dimostra che Mosca non è interessata a fermare le ostilità”, ha denunciato il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha. Il presidente russo Vladimir Putin "dimostra con le sue azioni, non con le parole, che non rispetta alcun tentativo di pace e vuole solo continuare la guerra", ha dichiarato il capo della diplomazia ucraina sui social media, criticando anche le "richieste massimaliste di Mosca che l'Ucraina si ritiri" da una parte maggiore del suo territorio come condizione per la pace.

Nell’attacco notturno sulla capitale, oltre ai morti, ci sono almeno 60 persone che sono rimaste ferite, tra cui bambini. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, spiega che la caduta dei detriti di un drone ha innescato vari incendi e si teme che diverse persone possano essere rimaste intrappolate sotto le macerie di un edificio residenziale distrutto. Esplosioni sono state segnalate anche nella città nord-orientale di Kharkiv, anch'essa sotto attacco. Almeno due persone sono rimaste ferite. Gli attacchi avvengono a poche ore di distanza dalle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha accusato Volodymyr Zelensky di aver danneggiato i negoziati di pace, dopo che il presidente ucraino ha escluso il riconoscimento del controllo russo sulla Crimea.