Dazi, Trump verrà in Italia per discutere con l'Europa

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe venire in Italia per discutere di dazi con l'Unione Europea, questo è stato uno dei pochi argomenti che è stato trattato sulla questione dazi durante la conferenza stampa tra Giorgia Meloni e il presidente Usa alla Casa Bianca. Per il resto Meloni e Trump hanno ripetuto più volte che la trattativa prosegue.

"Per quanto riguarda l'Ucraina, insieme difenderemo la libertà. Insieme costruiremo una pace giusta e lo faremo insieme". L'ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni congiunte con il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, nello Studio Ovale della Casa Bianca.