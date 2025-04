Trump, l'assalto dei Dem: "Indagatelo per insider trading". Il video clamoroso: "Lui? Ha fatto due miliardi"

12 aprile 2025 a

La guerra dei dazi e l'ottovolante delle Borse: Donald Trump finisce nel mirino dei Democratici. "Chiediamo alla Sec di indagare per stabilire se l'annuncio dei dazi, che ha provocato il crollo dei mercati e la conseguente parziale ripresa, abbia arricchito esponenti dell'amministrazione e amici ai danni degli americani". è quanto si legge nella lettera inviata da Elizabeth Warren ed altri senatori democratici, tra i quali il leader della minoranza Chuck Schumer, alla Securities and Exchange Commission per chiedere un'inchiesta per stabilire se il presidente Trump abbia commesso insider trading con il modo in cui ha cambiato la politica dei dazi.

Nella lettera si chiede precisamente di stabilire se persone vicine alla Casa Bianca "compresi familiari del presidente, fossero a conoscenza in anticipo della pausa dei dazi" e abbiano "abusato" di questa conoscenza per "fare delle transazioni finanziarie prima dell'annuncio del presidente". "Non è chiaro quali funzionari e affiliati del presidente Trump conoscessero in anticipo il suo piano di rinviare i dazi, ma insider avrebbero potuto sapere che stava per annunciare la pausa e che i mercati sarebbero migliorati", si legge nella lettera in cui si accusa Trump di aver provocato con i suoi "irrazionali, irresponsabili dazi" un caos che ha portato a un "drammatico crollo dei mercati finanziari americani".

La lettera alla Sec dimostra come i democratici intendano insistere sulle accuse di un possibile insider trading, dopo che nei giorni scorsi hanno già puntato il dito contro una degli alleati più federali al Congresso, Marjorie Taylor Green, che nei giorni del crollo della borsa ha acquistato titoli tecnologici, compresi quelli di Apple, poi risaliti dopo l'annuncio di Trump mercoledì scorso. "Dobbiamo indagare sul possibile insider trading di persone come la deputata Greene, dobbiamo indagare per sapere se lobbisti di K Street e altre grandi società hanno ricevuto informazioni sulle azioni di Trump", ha dichiarato il deputato dem Gregorio Casar.

Yeah but didn’t you guys hear the good news? Charles Schwab is a real guy and made a lot of money on the upswing pic.twitter.com/vtuJHqsY6P — Alex Jewell (@bestfoodalex) April 10, 2025

Intanto è diventato un caso il video girato nello Studio Ovale in cui Donald Trump si vanta di avere amici che hanno fatto soldi a palate a Wall Street dopo le sue dichiarazioni sui dazi. Nelle immagini si vede il presidente che indica alcuni suoi amici al suo fianco ed elenca quanto sono fruttate loro le fluttuazioni di borsa, che avevano invece creato panico in tutto il mondo. "Lui - spiega indicando l'investitore 88enne Charles Schwab - ha guadagnato oggi due miliardi e mezzo". Poi, parlando di Roger Penske, aggiunge: "Lui 900 milioni di dollari. Non è male".