L'Europa sospende i dazi agli Usa. Von der Leyen: "Chance ai negoziati"

10 aprile 2025 a

a

a

Con gli Usa "vogliamo negoziare, vogliamo parlare. Apprezziamo il fatto che abbiano messo in pausa i cosiddetti dazi reciproci e, a nostra volta, stiamo sospendendo le contromisure proposte per avere il massimo spazio di consultazione con i nostri Stati membri, con la nostra industria e negoziare con gli Stati Uniti. Siamo pronti a concludere accordi, parliamone". Lo dice il portavoce della Commissione europea Olof Gill durante il consueto briefing con la stampa, dopo la pausa sui dazi annunciata da Donald Trump. "Le cose - aggiunge Gill - si stanno muovendo rapidamente. Al momento, stiamo tutti facendo del nostro meglio. Quindi, a quanto ho capito, i dazi americani sulle auto rimangono in vigore. I dazi americani del 10% su tutta la linea rimangono in vigore e tutto ciò che riguarda i cosiddetti dazi reciproci è sospeso per 90 giorni. Quindi, in risposta a ciò, stiamo sospendendo la nostra prima ondata di contromisure, per la quale abbiamo ricevuto un mandato esplicito dai nostri Stati membri e ci prenderemo questo tempo per riflettere, analizzare, parlare con i nostri Stati membri e con la nostra industria, al fine di proporre la strategia migliore e più coerente per proteggere i consumatori, l'industria e gli Stati membri dell'Unione Europea".

Schillaci e il caso dazi legato ai farmaci: “Tema delicato, con lo stop c'è tempo per soluzioni”

Sullo stop alle contromisure che hanno ricevuto luce verde dai 27 "siamo stati in costante contatto con i nostri Stati membri e con l'industria. Continueremo a esserlo. Non credo che siano necessarie ulteriori autorizzazioni legali da parte degli Stati membri per non procedere con le misure. Questa è una decisione che spetta alla Commissione. Abbiamo ricevuto da loro un mandato per procedere se vogliamo, altrimenti non è necessario. Questa è la mia interpretazione". Il portavoce, interpellato sulle prossime della Ue, precisa che "il nostro approccio non è cambiato. Ci stiamo preparando a tutti gli esiti. Tutti i nostri strumenti sono sul tavolo. Vogliamo parlare con gli americani. Vogliamo raggiungere accordi che vadano a vantaggio di entrambe le parti. Abbiamo offerto loro un accordo "zero per zero" su prodotti e beni industriali. Crediamo di poter raggiungere ogni sorta di risultato vantaggioso da entrambe le parti, evitando dazi che riteniamo dannosi e controproducenti. Quindi continuiamo a prepararci e continueremo a parlare con i nostri Stati membri, con la nostra industria e rimaniamo pronti a impegnarci in modo significativo con gli Stati Uniti".