Dazi Usa, l'Ue crede nei negoziati: arriva lo stop di 90 giorni alle contromisure

Dopo la sospensione a sorpresa dei dazi da parte di Donald Trump, anche l'Ue decide di rimandare l'entrata in vigore delle sue contromisure. La decisione arriva con altrettanta sorpresa e contempla uno stop sempre di 90 giorni. "Vogliamo dare una possibilità ai negoziati. In attesa di ultimare l'adozione delle contromisure dell'Ue che hanno ottenuto il forte sostegno dei nostri Stati membri, le sospenderemo per 90 giorni", annuncia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che però avverte: "Se i negoziati non saranno soddisfacenti, entreranno in vigore le nostre contromisure. Continuano i lavori preparatori per ulteriori contromisure. Come ho già detto, tutte le opzioni restano sul tavolo". Intanto si continua a negoziare: tra il commissario Maros Sefcovic e il segretario al Commercio Usa Howard Lutnick c'è stata un'altra telefonata. "La comunicazione costante e gli aggiornamenti quotidiani ci permettono di andare avanti", scrive Sefcovic. I dazi americani sulle auto rimangono in vigore, così come quelli del 10% su tutta la linea, mentre tutto ciò che riguarda i cosiddetti dazi reciproci è sospeso per 90 giorni.

"In risposta a ciò, stiamo sospendendo la nostra prima ondata di contromisure, per la quale abbiamo ricevuto ieri un mandato esplicito dai nostri Stati membri, e ci prenderemo questo tempo per riflettere, analizzare, parlare con i nostri Stati membri e con la nostra industria, al fine di proporre la strategia migliore e più coerente per proteggere i consumatori, l'industria e gli Stati membri dell'Unione Europea", spiega un portavoce dell'Esecutivo comunitario. Allo stesso tempo, l'Europa continua a concentrarsi sulla diversificazione dei suoi partenariati commerciali, collaborando con paesi che rappresentano l'87% del commercio globale. Oggi von der Leyen ha sentito il premier canadese, Mark Carney, ricordando la "storia di successo" dell'accordo commerciale Ceta ma anche la necessità di riformare il sistema del commercio globale, leggasi le regole del WTO carenti in più parti secondo l'Ue. La leader europea ha sentito anche il premier della Nuova Zelanda, Christopher Luxon, e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohamed Bin Zayed, con cui ha annunciato l'avvio dei negoziati per un accordo di libero scambio. Nell'Ue si attende anche la proposta della Commissione per eliminare nuove barriere nel mercato interno che da soli rappresentano un danno pari ai dazi in alcuni casi. E si fa strada l'idea di promuovere un'agenda per attirare i produttori in Europa ma anche per incentivare gli acquisti interni.

Oggi il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Stéphane Séjourné ha riunito i produttori europei e ha concordato un imperativo: "accelerare i lavori avviati per semplificare gli oneri amministrativi, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e aumentare la produzione "made in Europe"". Dazi e finanziamento della difesa saranno al centro dell'Ecofin informale domani e dopodomani a Varsavia, a cui parteciperà anche il ministro Giancarlo Giorgetti. I 27 discuteranno dell'impatto macroeconomico del commercio, mentre nel pomeriggio si terrà una sessione con i banchieri centrali per valutare i potenziali impatti sui mercati finanziari. Quello attuale, dopo lo stop Usa e Ue, "è uno sviluppo molto positivo per noi. Questo gioco sta certamente influenzando negativamente l'economia ma dovremmo essere come Buddha: calmi, concentrati e avere una risposta strategica", commenta un funzionario Ue in vista dell'incontro. A Bruxelles e nelle altre capitali non sembrano esserci timori che la premier Giorgia Meloni nella sua visita a Washington del 17 possa giocare una partita separata. L'Ue, tranne l'Ungheria, sembra muoversi compatta dietro ai negoziati portati avanti dalla Commissione europea. Lo scenario sui evolve rapidamente e ora il viaggio della leader italiana si svolge già in tutt'altro contesto.