Il giallo della Casa Bianca. Prima la moratoria poi la smentita: che succede ai dazi

07 aprile 2025 a

a

a

Giallo sulla moratoria ai dazi imposti da Trump al commercio mondiale verso gli Stati Uniti. Prima si era diffusa la notizia che il presidente Trump «sta valutando una moratoria di 90 giorni per i dazi per tutti i Paesi, Cina esclusa». L'ha detto a CNBC il consigliere economico della Casa Bianca Kevin Hassett. Poi, però, la Casa Bianca ha smentito categoricamente il retroscena diffuso dal consigliere economico della Casa Bianca Kevin Hassett.

Video su questo argomento "Evitare la guerra commerciale". Tajani detta la linea: quali sono le mosse contro i dazi

Altre riflessioni sono state diffuse dal consigliere per il Commercio, Peter Navarro. Qualsiasi discussione su un rischio di recessione come conseguenza dei dazi statunitensi è «stupida» a fronte dei tagli alle tasse attesi dall’amministrazione Trump. Lo ha dichiarato il consigliere della Casa Bianca per il commercio, Peter Navarro, a Cnbc. A proposito delle turbolenze sui listini, Navarro ha affermato che i mercati al momento stanno «cercando di capire quale sia il fondo». Il funzionario ha quindi esortato i Paesi colpiti dall’offensiva commerciale Usa a lavorare per rimuovere le barriere al commercio non legate ai dazi per giungere a un accordo con Washington.