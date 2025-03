Gaza, brutale massacro di Hamas: torturato e ucciso 22enne che voleva la fine della guerra

30 marzo 2025 a

Miliziani di Hamas hanno rapito, torturato e giustiziato un palestinese di 22 anni, Oday Nasser Al Rabay, che aveva preso parte all’ondata di proteste della scorsa settimana contro il gruppo terroristico che sono andate più volte in scena nella Striscia di Gaza. Lo riporta il Times of Israel. Il corpo del ragazzo è stato abbandonato davanti alla casa della sua famiglia nel fine settimana. La famiglia ha celebrato oggi il suo funerale e ha giurato di vendicare la sua morte. I partecipanti al funerale hanno trasformato il corteo funebre in una protesta contro Hamas, scandendo gli slogan: «Fuori Hamas», scrive sui social Ihab Hassan, un attivista per i diritti umani palestinese.

Hamas avrebbe minacciato i palestinesi che prendono parte alle proteste contro il gruppo terroristico, ma questa sembra essere la prima volta che qualcuno viene ucciso. Le proteste per la fine della guerra con Israele si sono svolte per tre giorni consecutivi la scorsa settimana, mentre nessuna manifestazione si è svolta in questo fine settimana. Traballa sempre di più il potere dei terroristi nell’enclave palestinese.