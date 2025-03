Israele, raid e operazione di terra a Rafah: nuova escalation

29 marzo 2025 a

Si infiamma la situazione in Medio Oriente. "Nelle ultime ore, le Idf hanno iniziato a condurre attività di terra nell’area di al-Janina a Rafah al fine di espandere la zona di sicurezza nella parte meridionale di Gaza", ha riferito lo stesso esercito di Tel Aviv in una nota, precisando che le forze israeliane continuano a effettuare attacchi aerei "su obiettivi terroristici di Hamas e della Jihad islamica in tutta la Striscia di Gaza". "Durante gli attacchi, decine di terroristi sono stati eliminati, compresi terroristi che avevano lanciato mortai verso il territorio israeliano", ha precisato l’esercito israeliano.

L’esercito israeliano ha affermato di aver ampliato la sua offensiva di terra nel sud della Striscia come parte degli sforzi per espandere una zona cuscinetto lungo i confini. Durante l’operazione, l’esercito ha comunicato che le truppe hanno distrutto infrastrutture di Hamas nella zona. Separatamente, nel fine settimana sono stati effettuati decine di raid aerei, mirati a quelle che l’esercito definisce infrastrutture di Hamas e della Jihad Islamica Palestinese. Gli obiettivi, ha specificato l’Idf, includevano depositi di armi, lanciatori di razzi e edifici utilizzati dai gruppi terroristici. Gli attacchi, ha aggiunto l’esercito israeliano, hanno anche ucciso diversi operativi terroristici, compresi quelli responsabili degli attacchi con mortai contro Israele.

Intanto l’esercito israeliano ha ammesso di aver attaccato ambulanze e camion dei pompieri nella Striscia di Gaza meridionale dopo averli identificati come "veicoli sospetti". Le forze israeliane "hanno aperto il fuoco contro i veicoli di Hamas e hanno eliminato diversi terroristi di Hamas", ha affermato l’esercito in una nota, "pochi minuti dopo, altri veicoli sono avanzati in modo sospetto verso le truppe… Le truppe hanno risposto sparando verso i veicoli sospetti, eliminando un certo numero di terroristi di Hamas e della Jihad islamica". Lo riporta Al Jazeera. "Dopo un’indagine iniziale, è stato stabilito che alcuni dei veicoli sospetti erano ambulanze e camion dei pompieri", ha aggiunto Israele. L’episodio è avvenuto domenica scorsa nel quartiere Tal as-Sultan nella città meridionale di Rafah, vicino al confine egiziano.