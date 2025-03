Gaza, Israele fa fuori l'ennesimo alto funzionario di Hamas: eliminato il nuovo premier

24 marzo 2025 a

Alto duro colpo inferto da Israele ad Hamas. Il ministro della Difesa dello Stato ebraico, Israel Katz, ha confermato che l’Idf ha «eliminato con successo» l’alto funzionario di Hamas, Ismail Barhoum, in un attacco all’ospedale Nasser a Khan Younis nel sud di Gaza. Barhoum era «il nuovo primo ministro di Hamas a Gaza, aveva sostituito Issam Dàalis, il precedente primo ministro che è stato eliminato qualche giorno fa», ha affermato Katz. Anche Hamas ha confermato che nel raid è stato ucciso Ismail Barhoum, membro dell’ufficio politico e del Consiglio della Shura. In totale sono almeno cinque i morti e diversi i feriti nell’attacco aereo israeliano all’ospedale.

Ieri Hamas aveva confermato pure che uno dei suoi leader politici di alto livello era stato ucciso in un attacco aereo israeliano. I media pro-Hamas avevano riferito che Salah al-Bardawil e sua moglie erano stati uccisi in un raid su Khan Younis, nel sud dell’enclave palestinese. Bardawil era un membro ben noto dell’ala politica del gruppo terroristico ed è l’ultimo di una serie di funzionari politici di Hamas a essere ucciso nella nuova ondata di attacchi aerei israeliani dopo il capo del governo de facto del gruppo terroristico e il capo della sicurezza interna Mahmoud Abu Watfa, uccisi martedì scorso insieme a diversi altri funzionari. Uno ad uno Tel Aviv li sta eliminando tutti: Katz ha sottolineato che l'offensiva in corso contro Hamas si sta «espandendo» e ha «giurato» che Israele continuerà i suoi attacchi finché gli ostaggi non saranno rilasciati.