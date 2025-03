Palestina, l'appello di Fatah ad Hamas: "ceda il potere per il bene del popolo"

22 marzo 2025 a

Fatah, l'rganizzazione politica e paramilitare palestinese che fa parte dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, ha lanciato un appello ad Hamas, esortandolo a lasciare il potere a Gaza per salvaguardare "l'esistenza dei palestinesi". "Hamas deve mostrare compassione per Gaza, i suoi bambini, le sue donne e i suoi uomini", ha affermato da Gaza Mounther al-Hayek, portavoce del partito del presidente palestinese Abu Mazen, invitando il movimento islamista "a lasciare la scena governativa". Hamas deve "rendersi pienamente conto che la battaglia imminente", se decide di restare al potere, "porterà" alla fine dell'esistenza dei palestinesi" nella Striscia, ha aggiunto Hayek.

Hamas, intanto, ha accusato gli Stati Uniti di distorcere la realtà dopo che Washington ha sostenuto che il gruppo palestinese ha "scelto la guerra" rifiutandosi di rilasciare gli ostaggi. "L’affermazione che ’ Hamas ha scelto la guerra invece di rilasciare gli ostaggì è una distorsione dei fatti", ha sottolineato in una dichiarazione. Dopo la rottura della tregua da parte di Israele martedì, il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, Brian Hughes, aveva affermato che Hamas "avrebbe potuto liberare gli ostaggi per prolungare il cessate il fuoco, ma ha invece scelto il rifiuto e la guerra".