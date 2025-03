Ucraina, la pace si avvicina. Trump: "Abbiamo i contorni di un accordo"

21 marzo 2025 a

a

a

Un accordo per la pace in Ucraina è "vicino". Ci sono i "contorni" di un'intesa per il cessate il fuoco totale, ha detto Il presidente Donald Trump che ha detto di ritenere probabile che la fine alla guerra tra Russia e Ucraina avvenga "molto presto". Lo riporta la Cnn che rilancia le parole del presidente USa: "Stiamo per avere un accordo, e l’ accordo è in fase di negoziazione", ha dichiarato ai giornalisti nello Studio Ovale, "avremo un cessate il fuoco totale molto presto nella guerra tra Russia e Ucraina".

Video su questo argomento Meloni: "A Kiev nostro sostegno e sforzi americani. Palla nel campo russo" | VIDEO

Dopo la telefonata con il presidente russo Vladimir Putin, sono partiti i negoziati tra delegazioni di esperti. "Penso che abbiamo i contorni di un accordo, spero che abbiamo i contorni di un accordo", dice ancora Trump tornando a spiegare le "due ragioni" per cui si sta impegnando. "Migliaia di persone vengono uccise ogni settimana e gli Stati Uniti hanno pagato, a causa di Biden, 350 miliardi per una guerra che non sarebbe mai dovuta scoppiare".

Scontro di fuoco tra Orsini e Mastrobuoni: "Stia calma" "Meno arrogante"

Il cessate il fuoco relativo alle infrastrutture energetiche non sembra funzionare granché, i raid della Russia continuano. "Stanno combattendo gli uni contro gli altri, ci sono soldati circondati", dice il presidente americano, secondo cui i soldati ucraini nella regione russa del Kursk siano circondati. "Penso che presto avremo un cessate il fuoco totale e poi un accordo - dice ancora Trump- che viene discusso in termini di divisioni dei territori. Viene discusso mentre parliamo".