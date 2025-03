Piazzapulita, scontro di fuoco tra Orsini e Mastrobuoni: "Stia calma" "Meno arrogante"

21 marzo 2025 a

L'infuocato scambio di battute tra Alessandro Orsini e Tonia Mastrobuoni, che ha animato l'ultima puntata del programma di approfondimento giornalistico Piazzapulita, è sfociato presto in uno scontro di pareri e di modi. Il progetto di riarmare l'Europa, secondo il direttore del Centro per lo Studio del Terrorismo dell’Università di Roma Tor Vergata, è fallimentare. Per "Putin sarebbe molto agevole distruggere l'Italia in un batter d'occhio. La Russia ha testato un missile ipersonico balistico a medio raggio, capace di caricare più testate nucleari e si è aperta un varco in Libia, dove ha spostato tutti i suoi armamenti", ha detto per spiegare la superiorità della potenza guidata da Vladimir Putin.

La Nato? "Non difenderebbe l'Italia. Molte persone pensano la guerra in modo ingenuo. In Italia le basi Nato non ci sono. Ci sono delle testate nucleari che a Putin fanno ridere e ferraglia", ha tuonato Orsini. A quel punto, la firma di Repubblica si è inserita nella questione e ha chiesto spiegazioni delle affermazioni del suo interlocutore. "Evidentemente lei non sa come si fa il lavoro di un accademico", ha ribattuto Orsini. "Lei non risolve con l'arroganza", ha replicato lei. Il professore ha tolto il freno:"Deve stare calma". "E lei un po' meno arrogante", ha chiosato la giornalista. Il conduttore Corrado Formigli ha sentito il bisogno di riportare i suoi ospiti all'ordine.

"Quando è scoppiata la guerra, siccome io studiavo rapporti di forza tra Russia e Ucraina, feci questa previsione. Dissi 'Per ogni proiettile della Nato che l'Ucraina lancerà contro la Russia, la Russia lancerà dieci proiettili contro l'Ucraina'", ha ripreso Orsini per fare chiarezza su quanto affermato in precedenza. "Lo sa che cosa dicono i generali dal fronte? Il rapporto tra i colpi di artiglieria pesante nostri e quelli russi è di uno a dieci o di uno a dodici. Secondo lei come facevo a sapere queste cose? Le studio da anni", ha concluso.