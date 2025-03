Ucraina, Meloni: "Nostro sostegno e sforzi americani. Palla nel campo russo"

20 marzo 2025

L'Unione europea va avanti nel "sostegno incrollabile" all’Ucraina ma lo fa senza l’Ungheria. I leader, riuniti al Consiglio europeo a Bruxelles, hanno approvato le conclusioni sull’Ucraina a ventisei. "Viene mantenuto il sostegno all’Ucraina. Si sostengono anche gli sforzi americani, come anche da richiesta italiana, per una pace giusta e duratura. Si fa riferimento alla proposta di cessate il fuoco, che mette la palla nel campo russo, e si fa riferimento anche alla ricostruzione". Lo ha riportato la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al Consiglio europeo a Bruxelles ricordando che l’Italia "quest’anno ospita la conferenza sulla ricostruzione". Fonte video TotalEU.