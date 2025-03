Ucraina, Trump: "Con Zelensky ottima telefonata, siamo sulla buona strada"

19 marzo 2025 a

Filtra ottimismo dal colloquio telefonico tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in merito alla possibile tregua. A confermarlo è il presidente Usa stesso: "Ho appena concluso un’ottima telefonata con il presidente dell’Ucraina Zelensky. È durata circa un’ora", ha scritto in un post sul suo social Truth. Come intuibile, "gran parte della discussione si è basata sulla telefonata fatta ieri con il presidente Putin per allineare Russia e Ucraina in termini di richieste e necessità", ha riportato l'attuale inquilino della Casa Bianca. "Siamo sulla buona strada e chiederò al Segretario di Stato Marco Rubio e al consigliere per la Sicurezza nazionale Michael Waltz di fornire una descrizione accurata dei punti discussi. La dichiarazione sarà pubblicata a breve", ha assicurato Trump.

Quanto al futuro incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump, "non si può escludere che avvenga in Arabia Saudita, ma non ci sono ancora dettagli specifici sulla sede del vertice in presenza". Ha invece dichiarato all’agenzia di stampa Tass il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, dopo che l’inviato del presidente americano, Steve Witkoff, parlando a Bloomberg del possibile faccia a faccia tra i due leader ha affermato: "Scommetto che potrebbe esserci". Il dossier Ucraina è finito anche sotto la lente d'ingrandimento del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

"Spero che la chiamata di ieri (tra Trump e Putin, ndr) sia stato un passo avanti per una pace globale, giusta e duratura in Ucraina. Nessuno più degli ucraini vuole la pace. E noi sosteniamo l'Ucraina. Abbiamo sostenuto l'Ucraina fin dal primo giorno e continueremo a sostenerla anche in futuro nei negoziati e soprattutto in tempo di pace, quando l'Ucraina sarà diventata uno Stato membro dell'Unione Europea. Ora ho una telefonata ora con il Presidente Zelensky e domani riferirò al Consiglio", ha dichiarato.