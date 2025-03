Putin a Trump: "Pronto a collaborare". La condizione irrinunciabile per la pace in Ucraina

18 marzo 2025 a

a

a

Tre ore di confronto tra il presidente degli Stati Uniti e l'omologo russo Vladimir Putin. La telefonata per "porre fine alla guerra in Ucraina", come era stata preannunciata da Washington, è andata "molto bene", fa sapere la Cnn che cita una fonte russa a conoscenza della chiamata. La fonte "a conoscenza della conversazione ha affermato che è andata molto bene", ha riferito il network americano. Da Mosca segnali positivi. L’inviato speciale del Cremlino per la cooperazione internazionale, Kirill Dmitriev, ha dichiarato che "sotto la guida del presidente Putin e del presidente Trump, il mondo è diventato oggi un posto molto più sicuro", riporta il Guardian.

Putin ha detto a Trump di essere "disposto a collaborare con lui per la pace" in Ucraina. Secondo quanto riportato dal Cremlino, il presidente russo ha detto all’omologo americano di essere "pronto a elaborare insieme soluzioni" che siano "sostenibili" per "risolvere la situazione in Ucraina". I due leader, aggiunge l’agenzia statale russa Tass, "hanno confermato la loro intenzione di proseguire gli sforzi per risolvere il conflitto ucraino". I due si sono espressi a favore della normalizzazione delle relazioni bilaterali tra Russia e Usa "alla luce della loro responsabilità condivisa per la stabilità nel mondo", riporta il Cremlino che fa sapere che "si stanno definendo dei gruppi di esperti russi e americani per lavorare per raggiungere un accordo ucraino". Putin inoltre si è detto disponibile a consegnare a Kiev 23 militari ucraini gravemente feriti sottoposti a cure in Russia come gesto di buona volontà. Russia e Ucraina inoltre scambieranno 175 prigionieri di guerra.

Le condizioni

Nella sua conversazione con il presidente Usa, Donald Trump, il presidente russo, Vladimir Putin ha posto "la cessazione completa degli aiuti militari a Kiev" come "condizione fondamentale" per una pace in Ucraina. Lo ha riferito il Cremlino, riporta Tass. E si è dichiarato favorevole a una tregua che salvaguardi per 30 giorni le infrastrutture energetiche.

Attesa per il commento di Washington, con l’amministrazione Usa che ha annunciato una dichiarazione. Intanto le Nazioni Unite hanno definito "importante" il colloquio telefonico avvenuto oggi tra Putin e Trump esprimendo "apprezzamento". "Penso che il punto importante della telefonata sia che ha avuto luogo. È importante che le leadership negli Stati Uniti e nella Federazione Russa siano in contatto tra loro, e lo apprezziamo in tal senso", ha detto il portavoce del Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, Farhan Haq, in un briefing.