Trump: "Mi piacerebbe incontrare Putin. La Groenlandia? L'annessione si farà"

Giorni decisivi per l'evoluzione della guerra in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che sarebbe molto felice di incontrare l’omologo della Russia, Vladimir Putin. Lo ha detto nel corso dell’incontro a Washington con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, dopo che l’idea di un colloquio è stata avanzata oggi stesso dal capo del Cremlino. Quest’ultimo ha respinto la proposta di un cessate il fuoco in Ucraina, affermando tuttavia di appoggiare l’idea di una tregua che possa portare a una pace a lungo termine e aprendo a più approfonditi negoziati con gli Usa. "Vorremmo vedere un cessate il fuoco da parte della Russia", ha detto invece il presidente Usa, secondo cui sono in programma "discussioni molto serie" con il capo del Cremlino e con gli altri leader coinvolti nel tentativo di arrivare a una tregua.

La Nato "è diventata più forte grazie alle mie azioni. Quando sono arrivato la prima volta alla Nato, ho notato che ben poche persone pagavano e se lo facevano, non pagavano il giusto", ha continuato Trump, specificando che ha potuto "far arrivare centinaia di miliardi di dollari". Quanto alla Groenlandia, dove a sorpresa hanno vinto il centrodestra e i nazionalisti, e alla possibile annessione agli Stati Uniti, il tycoon ha scandito: "Penso che avverrà. Sarà importante non solo per la nostra sicurezza, ma anche per la sicurezza internazionale". A proposito della proposta Usa di un cessate il fuoco di 30 giorni in Ucraina, accettata da Kiev, "ora vedremo se la Russia c’è o no. E se non ci sarà, sarà un momento molto deludente per il mondo", ha chiosato Trump.