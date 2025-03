Israele, nuovi raid aerei su Damasco: qual è l'obiettivo in Siria

13 marzo 2025 a

Poco dopo le 12 gli aerei dell’esercito d’Israele hanno effettuato un attacco nella capitale della Siria, Damasco, contro il quartier generale della Jihad islamica. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato che l’aviazione di Tel Aviv ha compiuto un attacco aereo sulla città siriana. Secondo l’Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, Ong con sede a Londra e una rete di informatori sul posto, il raid ha colpito un edificio in un’area - il sobborgo di Dummar, a nord-ovest - dove vivono alcuni leader palestinesi e ha causato un morto. «Non ci sarà immunità per il terrorismo islamico contro Israele, che venga da Damasco o da qualsiasi altra parte», le parole di Katz in una nota, «non consentiremo alla Siria di diventare una minaccia per lo Stato di Israele». «Ogni volta che si organizzerà un’attività terroristica contro Israele», ha ribadito Katz, il nuovo presidente siriano Ahmad al-Sharaa «troverà aerei dell’aeronautica militare che volteggiano sopra di lui e attaccano obiettivi terroristici». Altra tensione in Siria dopo gli scontri tra le forze del nuovo governo e i fedelissimi di Assad, con diversi massacri di alawiti segnalati all’interno del Paese.