Guerra in Ucraina, la Russia detta le condizioni per la pace agli Usa: tutte le richieste

La Russia ha presentato agli Usa le condizioni di base per avviare colloqui di pace con l’Ucraina: abbandonare l’ambizione di Kiev di entrare nella Nato, nessuna presenza di truppe straniere in Ucraina dopo la guerra e il riconoscimento a livello internazionale della sovranità della Russia sulla penisola di Crimea e sulle 4 regioni dell’Ucraina occupate durante la guerra (ma che Mosca ancora non controlla interamente). A riportarlo è la Reuters che cita fonti a conoscenza della questione. Le condizioni sono state comunicate negli incontri tra Russia e Stati Uniti delle ultime tre settimane, anche prima dell’annuncio di questa settimana della proposta di un cessate il fuoco parziale di 30 giorni. Non è chiaro se la Russia accetterà di andare avanti nel negoziato senza vedersi garantire queste tre condizioni, peraltro simili alle richieste che il Cremlino aveva precedentemente presentato a Ucraina, Stati Uniti e Nato.

Nel frattempo il Commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada dell’Ucraina, Dmytro Lubinets, ha denunciato che i russi continuano a uccidere i prigionieri di guerra ucraini. Il tutto dopo che sui social media ha iniziato a circolare un altro video che mostra la presunta esecuzione di militari ucraini disarmati, catturati dai russi. «Il video diffuso mostra almeno 5 prigionieri di guerra presumibilmente uccisi. Ancora una volta, vediamo un cinico disprezzo per il diritto umanitario internazionale da parte dell’esercito russo», ha osservato Lubinets, citato dall’agenzia Unian.