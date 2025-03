Guerra Ucraina, sì di Kiev a tregua di 30 giorni. Rubio: "Ora la palla passa a Putin"

trattative

11 marzo 2025 a

a

a

L’ Ucraina ha accettato la proposta degli Stati Uniti per un cessate il fuoco immediato di 30 giorni e di adottare misure per ripristinare una pace duratura. Secondo una dichiarazione congiunta delle delegazioni degli Stati Uniti e dell’Ucraina riunite a Gedda, Kiev e Washington «hanno adottato misure importanti per ripristinare una pace duratura per l’Ucraina». Il cessate il fuoco «immediato e provvisorio» può essere esteso di comune accordo tra le parti ed è soggetto all’accettazione e all’attuazione simultanea da parte della Russia. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha aggiunto che gli Stati Uniti comunicheranno alla Russia che questa è la condizione chiave per raggiungere la pace.

Ucraina, pioggia di droni sulla Russia: vittime a Mosca e aeroporti chiusi

E adesso che Kiev ha accettato la proposta di tregua di un mese avanzata dagli Usa, «La nostra speranza è che i russi rispondano di sì il più rapidamente possibile, così potremo passare alla seconda fase, che è quella dei veri negoziati», ha detto questo pomeriggio il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, che ha partecipato al summit di Gedda con la controparte ucraina. «Porteremo loro l’offerta» ha detto Rubio, riferendosi ai russi. «Diremo loro: questo è ciò che c’è sul tavolo» e che «l’ Ucraina è pronta a smettere di sparare e a iniziare a parlare, e ora toccherà a loro dire sì o no». «Se diranno sì - ha aggiunto il rappresentante di Washington - allora penso che avremo fatto grandi progressi. Se diranno di no, allora purtroppo sapremo qual è l’ostacolo alla pace». In ogni caso, ha sottolineato, «ora la palla ce l’hanno i russi». Rubio ha quindi rimarcato che Donald Trump «voleva che questa guerra finisse ieri», auspicando che Mosca «accetti l’accordo di cessate il fuoco il prima possibile». Segretario di Stato ha anche sottolineato che l’argomento dell’accordo sui minerali tra Stati Uniti e Ucraina «non è stato oggetto dei colloqui odierni».