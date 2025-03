Cacciari striglia l'Europa: "Ripensi il suo assetto. Guerra alla Russia? Ma dai"

05 marzo 2025 a

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato ieri il piano "ReArm Europe", che punta a "mobilitare circa 800 miliardi di euro per un’Europa sicura e resiliente" e che vuole mettere i Paesi Ue nella condizione di "aumentare notevolmente il loro sostegno all'Ucraina". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dal canto suo, ha fatto dietrofront e, dopo aver riconosciuto il sostegno offerto a Kiev dagli Usa nei tre anni di guerra, si è detto disposto a sedersi al tavolo per le trattative atte a portare a casa il cessate il fuoco e la pace. Cosa ne pensa Massimo Cacciari? Ospite a Dimartedì, il programma di politica e di attualità condotto da Giovanni Floris, il filosofo si è mostrato scettico in merito a un'ipotetica opposizione alla Russia.

"Io penso che si possa arrivare alla pace, ma a quale fine? Trump ha dichiarato esplicitamente, e ci può piacere o no, che lui non sosterrà la continuazione della guerra in Ucraina. Cosa facciamo? La facciamo noi europei la guerra alla Russia? Ma scherziamo, dai...", ha scandito in collegamento con lo studio Cacciari. Il punto, secondo l'ex sindaco di Venezia, sta nella postura che l'Europa sceglierà rispetto alla guerra e a Mosca: "Spero che siamo ancora in tempo per giungere a un accordo con l'Ucraina al tavolo, quello che Trump e i suoi sembrano sempre meno propensi ad accettare, ma questo dipenderà molto dalla posizione europea", ha detto. Le "democrazie e l'Europa", ha aggiunto, devono "ripensare il loro assetto in una nuova chiave, metastatuale" e formare "veramente un'Unione politica". In caso contrario, resistere all'assalto "sarà impossibile".