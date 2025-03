Usa, panico per l'epidemia di morbillo. Kennedy Jr cambia rotta: “Il vaccino è fondamentale”

03 marzo 2025 a

Il segretario alla Sanità degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr, noto per le sue posizioni scettiche sui vaccini, ha espresso ieri il suo sostegno a quello contro il morbillo, mentre un’epidemia della malattia si diffonde nel sud-ovest del paese. Un bambino non vaccinato è morto a fine febbraio nello stato del Texas, nel primo caso di decesso negli Stati Uniti per questa malattia altamente contagiosa in un decennio. Recentemente confermato segretario alla Sanità, Kennedy ha già fatto numerose affermazioni definite da molti esperti false e fuorvianti sulla sicurezza del vaccino contro morbillo, parotite e rosolia (MMR) e ha minimizzato la crescente epidemia, affermando che i focolai annuali non sono «insoliti».

Ma domenica Kennedy si è detto «profondamente preoccupato per la recente epidemia di morbillo», in un articolo pubblicato da Fox News. «I vaccini non solo proteggono i singoli bambini dal morbillo, ma contribuiscono anche all’immunità comunitaria, proteggendo coloro che non possono essere vaccinati per motivi medici», ha scritto. Ha però sottolineato che «la decisione di vaccinarsi è personale» e ha esortato tutti i genitori a «consultarsi con i loro fornitori di assistenza sanitaria per comprendere le loro opzioni per ottenere il vaccino MMR». Ha dichiarato di aver incaricato le agenzie sanitarie federali, tra cui i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), di fornire supporto alle autorità sanitarie del Texas. Nelle ultime settimane, il CDC e altre agenzie sanitarie hanno dovuto affrontare tagli al personale nell’ambito dell’ampia revisione del governo federale voluta dal presidente Donald Trump.