Ucraina, dagli Usa pronto lo stop a tutti gli aiuti (militari e indiretti). Kiev gelata

Gli Stati Uniti stanno valutando di mettere fine a tutte le consegne di aiuti militari all’Ucraina, dopo il duro scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. A svelarlo è stato il Washington Post, citando fonti dell’Amministrazione statunitense. La decisione, se presa, riguarderebbe miliardi di dollari di radar, veicoli, munizioni e missili in attesa di essere spediti in Ucraina tramite l’autorità presidenziale che può attingere dagli arsenali del Pentagono.

Inoltre Trump potrebbe cessare del tutto assistenza all’Ucraina, compreso il sostegno indiretto. Secondo il New York Times, che ha sentito un rappresentante dell’amministrazione Trump, tutti gli aiuti degli Stati Uniti all’Ucraina, comprese le recenti forniture di munizioni e attrezzature autorizzate e finanziate durante l’amministrazione di Joe Biden, potrebbero essere cancellati nel prossimo futuro. A seguito del diverbio tra i presidenti degli Stati Uniti e dell’Ucraina nello Studio Ovale ieri, un funzionario dell’amministrazione Usa ha anche lasciato intendere che Trump potrebbe decidere di porre fine anche al sostegno indiretto all’Ucraina. Tale sostegno comprende altri tipi di finanziamenti militari, la condivisione di informazioni di intelligence, l’addestramento di truppe e piloti ucraini, nonché l’istituzione di un centro di coordinamento degli aiuti internazionali presso una base statunitense in Germania. Una vera doccia fredda per la guerra con la Russia.