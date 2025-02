Ucraina, la profezia di Macron: "Tregua nelle prossime settimane"

25 febbraio 2025 a

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che una «tregua» nella guerra in Ucraina potrebbe essere raggiunta nelle «prossime settimane».«Prima di tutto è necessaria una tregua. Penso che potrebbe essere raggiunta nelle prossime settimane», ha detto Macron in un’intervista a Fox News dopo l’incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca. Con questa tregua, ha affermato Macron, gli attacchi aerei, marittimi e infrastrutturali dovrebbero cessare. Si aprirà, quindi, un periodo per negoziare le garanzie di sicurezza, il futuro dei territori occupati e l’accordo che gli Stati Uniti cercano sui minerali in Ucraina, ha affermato Macron. Ma il presidente francese ha avvertito che Stati Uniti, Ucraina e Paesi europei devono trovare un modo per «assicurarsi che la Russia non violi» un eventuale trattato di pace. Sebbene abbia ammesso che non esiste consenso all’interno della NATO affinché l’Ucraina entri nell’alleanza, ha osservato che le capacità militari dell’Ucraina possono essere «aumentate» in modo che abbia un «esercito forte». Allo stesso modo, ha ribadito che Francia e Regno Unito si sono offerti di «inviare truppe» in Ucraina, non per combattere al fronte, ma per «mantenere la pace» secondo quanto indica il futuro trattato. Macron ha insistito sul fatto che bisogna stare «attento» poiché nel 2014 è già stata firmata una tregua tra Russia e Ucraina, che è stata «continuamente» violata dal presidente russo, Vladimir Putin, ha detto.

Incontrando Macron nello Studio Ovale, Trump ha affermato che la guerra in Ucraina potrebbe finire entro poche settimane. «Penso che la guerra potrebbe finire presto. In poche settimane. Penso di sì. Penso che potremmo finirla in poche settimane se saremo intelligenti. Se non saremo intelligenti, continuerà e continuerà a perdere persone giovani e belle che non dovrebbero morire. E noi non vogliamo questo», ha dichiarato.