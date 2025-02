Ucraina, tre anni di guerra. Leader Ue a Kiev e Macron è atteso da Trump

24 febbraio 2025 a

Nel terzo anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina, i leader dell'Unione europea sono giunti a Kiev per rinnovare il loro sostegno al Paese invaso. La pace non è mai stata così vicina, ma a pesare nel dibattito internazionale sono le condizioni poste dai principali attori delle trattative per il raggiungimento della stessa. "Oggi siamo a Kiev perché l’Ucraina è l’Europa. In questa lotta per la sopravvivenza, non è solo il destino dell’Ucraina a essere in gioco. È il destino dell’Europa", ha scritto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un post sui social, accompagnato da un video del suo arrivo in treno nella capitale ucraina insieme al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Sarà assente Emmanuel Macron, atteso alla Casa Bianca per un incontro con Donald Trump. L’inquilino dell’Eliseo ha promesso di presentare al presidente americano una serie di "proposte d’azione" per scongiurare la "minaccia russa" in Europa e garantire una "pace duratura" in Ucraina.

Alla visita di Macron farà seguito, giovedì, quella del primo ministro britannico Keir Starmer, in quello che appare come uno sforzo congiunto di Parigi e Londra per ridare forza alla diplomazia europea messa all’angolo dall’asse Washington-Mosca venutosi a creare nelle ultime settimane. Quella di Macron e Starmer sembra però qualcosa di molto simile a una "missione impossibile" in quanto il rullo compressore americano-russo pare procedere senza il consenso dell'Europa. Venerdì il presidente Trump ha accusato i leader francese e britannico di non aver "fatto nulla" per porre fine alla guerra, definendo Macron non tanto il presidente francese quanto un "mio amico" e Starmer un "bravo ragazzo". I due tenteranno comunque di convincere il tycoon, che non può cedere alle condizioni di Vladimir Putin, anche se appare ormai chiaro che gli States, dal 20 gennaio scorso, sembrino interessati soprattutto alle risorse sotterranee dell'Ucraina.